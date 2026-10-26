/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/உழவர்சந்தையில் அமைச்சர் கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : அக் 25, 2026 02:31 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் உழவர்சந்தையில், அமைச்சர், கலெக்டர் ‘திடீர்’ ஆய்வு செய்தனர்.
திண்டிவனம் சஞ்சீவிராயன்பேட்டையில் உழவர்சந்தை அமைந்துள்ளது. தொடர் மழையின் போது, வெளிப்பகுதியிலிருந்து கழிவு நீர் உழவர் சந்தைக்கு வருவதால் பொது மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது. இதைத்தொடர்ந்து நேற்று மதியம், சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர்.
உழவர் சந்தையை பார்வையிட்ட இருவரும், அங்கு கடைகள் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தனர்.
இதில் கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) சரவணன், நகராட்சி கமிஷ்னர் பானுமதி, செயற்பொறியாளர் சுமதி(பொறுப்பு), நகர்மன்ற துணை தலைவர் ராஜலட்சுமிவெற்றிவேல், உழவர்சந்தை நிர்வாக அதிகாரி கருப்பையா உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.