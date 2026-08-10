வரும் 15ம் தேதி கிராம சபைக் கூட்டம்: பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் அழைப்பு
வரும் 15ம் தேதி கிராம சபைக் கூட்டம்: பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் அழைப்பு
UPDATED : ஆக 09, 2026 05:13 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும், வரும் 15ம் தேதி கிராம சபைக் கூட்டம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் ஷேக்அப்துல்ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும், ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெறும். இக்கூட்டத்தில், கிராம ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் பொது செலவினம், துாய்மையான குடிநீர் விநியோகத்தினை உறுதி செய்வது.
வளர்ச்சியடைந்த பாரதம், கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டம், சிறு பாசன குளங்கள் மற்றும் ஏரிகள் புதுப்பித்தல். ஜல்ஜீவன் திட்டம், துாய்மை பாரத திட்டம், தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்ந்த திட்டங்கள்.
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை, வேளாண்மைத் துறை சார்ந்த திட்டங்கள். மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள், இயற்கை வள பாதுகாப்பு, வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் இதர பணிகள் குறித்து கிராம சபையில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் அனைவரும், வரும் 15ம் தேதி நடைபெற உள்ள கிராம சபைக் கூட்டத்தில், பெருமளவில் பங்கேற்று, பயன்பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.