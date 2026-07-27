கல்வித்துறை வளர்ச்சி திட்டப் பணி அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் ஆலோசனை
கல்வித்துறை வளர்ச்சி திட்டப் பணி அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:54 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட கல்வித் துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் முன்னேற்றப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை கூட்டரங்கில் நடந்த கூட்டத்தில் கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார்.
கூட்டத்தில், நடப்பு கல்வியாண்டில் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை விபரங்கள். இடைநிற்றலைத் தடுப்பது, மாணவர்களின் கற்றல் திறன் மேம்பாடுத்துவது, அரசு பொதுத்தேர்வுகளுக்கான சிறப்புப் பயிற்சிகள்.
பள்ளி கட்டடங்கள் மற்றும் குடிநீர், கழிவறை, மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள்.
மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல். பள்ளி வாகனங்கள் மற்றும் பொது போக்குவரத்து வசதிகள், பள்ளி வளாகத் துாய்மை, மரக்கன்றுகள் நடுதல் மற்றும் பசுமைச் சூழலை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக கேட்டறிந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து, பள்ளிக்கல்வி தொடர்பான இப்பணிகள் குறித்து, கல்வித்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, பொதுப்பணித்துறை, நகராட்சி, நலத்துறைகள், அரசு போக்குவரத்து கழகம், மின்துறை உள்ளிட்ட துறை அலுவலர்களுடன் ஆய்வு செய்ததுடன், அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை அலுவலர்கள் உறுதி செய்திட வேண்டும் என கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில், கூடுதல் கலெக்டர் ஆனந்த்குமார் சிங், முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் பாலமுரளி, மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் ரகு, ராஜேந்திரன், இளமதி, செந்தில்குமார், முதன்மைக் கல்வி அலுவலக நேர்முக உதவியாளர்கள் பெருமாள், ஜனசக்தி, திட்ட அலுவலர் நாகமணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.