அணை நீரில் மூழ்கி கல்லுாரி மாணவர் பலி

UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
விக்கிரவாண்டி: வீடூர் அணை நீரில் மூழ்கி கல்லுாரி மாணவர் இறந்தார்.
விழுப்புரம், வண்டிமேட்டைச் சேர்ந்தவர் யேசுபாரத் மகன் சாம்சன்,18; இவர் திண்டிவனம் தட்சஷீலா பல்கலைக்கழக கல்லுாரியில் கணனி துறையில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
இவர், நேற்று பிற்பகல் 2:30 மணியளவில் தனது நண்பர் விழுப்புரம் தந்தை பெரியார் நகரைச் சேர்ந்த பிளஸ் 2 மாணவரான சிவக்குமார் மகன் குரு பிரசாத், 17; என்பவருடன் வீடூர் அணையைச் சுற்றிப் பார்க்கச் சென்றார்.
அணையில் குளிப்பதற்காகன நீரில் குதித்தார். நீண்ட நேரமாகியும் சாம்சன் வெளியே வராததால் அவரைக் காப்பாற்ற குரு பிரசாத் நீரில் குதித்து உயிருக்கு போராடினார்.
உடன், அங்கிருந்த பொதுமக்கள் குரு பிரசாத்தை மீட்டனர். முதலில் குதித்த சாம்சன் நீருக்கு அடியில் சேற்றில் சிக்கி இறந்தார்.
தகவல் அறிந்த விக்கிரவாண்டி இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன், தீயணைப்பு அலுவலர் சுந்தரேஸ்வரன் தலைமையிலான தீயணைப்புத் துறையினர் நேரில் சென்று சாம்சன் உடலை மீட்டனர். புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.