/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சாணக்யா பள்ளியில் ‘கலர்ஸ் டே’ விழா
ADDED : நவ 18, 2026 06:33 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி சாணக்யா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மழலையர்களுக்கான ‘கலர்ஸ் டே’ விழா நடந்தது.
பள்ளி துணை தலைவர் வேல்முருகன் தலைமை தாங்கி, விழா அரங்கை திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.
பள்ளி முதல்வர் சேகர் வரவேற்றார்.
மழலையர்களின் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்த பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. இதில் பங்கேற்ற மழலைகள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
மாணவர்களை பாராட்டி துணை தலைவர் வேல்முருகன் பரிசு வழங்கினார்.
மழலையர்களின் திறமைகளை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் இந்நிகழ்ச்சியில் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியை ஆசிரியர்கள் இளவரசி மற்றும் சப்ரூன் ஆகியோர் தொகுத்து வழங்கினர். ஆசிரியர் ஷர்மிளா நன்றி கூறினார்.