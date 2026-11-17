/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கோமதி கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் நிறுவனர் நினைவு நாள்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:43 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் கோமதி கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் நிறுவனர் கலிவு 8 ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை யொட்டி, வள்ளலார் அருள்மாளிகையில் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
விழுப்புரம் அருகே பில்லுாரில், கலிவு 8 ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை யொட்டி, அவரது நினைவிடத்தில் குடும்பத்தார் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தொடர்ந்து, விழுப்புரம் வள்ளலார் அருள்மாளிகையில் கோமதி கலிவு பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், கோமதி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேலாண் இயக்குனர், காசிலிங்கம், சியாமளா, கிஷன், ரேஷ்மி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.