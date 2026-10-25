UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி ஒன்றியத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடந்தது.
தமிழ்நாடு அரசு சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத்துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித் திட்டம் சார்பில் நடந்த விழாவிற்கு, சிவக்குமார் எம்.எல்.ஏ., தலைமை தாங்கி கர்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு நடத்தி, சீர்வரிசைகளை வழங்கி பேசினார். வட்டார ஊட்டச்சத்து அலுவலர் லலிதா வரவேற்றார்.
விக்கிரவாண்டி தாசில்தார் மகாதேவன், செயல் அலுவலர் ஷேக் லத்திப், பி.டி.ஓ.,க்கள் சாகிதாபானி, பாலச்சந்திரன், வட்டார மருத்துவ அலுவலர் வினோத், மேற்பார்வையாளர் சித்ரா.
முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் புகழேந்தி, ஒன்றிய செயலாளர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், செல்வகுமார், ஏழுமலை, நகர செயலாளர் சங்கர், ஒன்றிய தலைவர் கார்த்திகேயன், குமரன், மாவட்ட வன்னியர் சங்க செயலாளர் ரவி, மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் சிலம்பரசன், மாவட்ட துணைச் செயலாளர் முருகன், கருணாகரன், ரகு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.