/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சமுதாய வளைகாப்பு விழா
UPDATED : அக் 25, 2026 02:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 02:32 PM
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திண்டிவனம்: தீவனுாரில் அரசு சார்பில் நடந்த சமுதாய வளைகாப்பு விழாவில் கர்ப்பணிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது.
மயிலம் அடுத்த தீவனுாரில், மாவட்ட சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் திட்டத்தில் நடந்த விழாவிற்கு, சண்முகம் எம்.எல்.ஏ., தலைமை தாங்கி 200 கர்ப்பிணிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில் குழந்தை வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர்கள் மனோசித்ரா, சவுமியா, அ.தி.மு.க., முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் விஜயன், விநாயகமூர்த்தி, கிருஷ்ணமூர்த்தி, ராமதாஸ், சுரேஷ்பாபு, மாவட்ட பொருளாளர் வெங்கடேசன், ஒன்றிய ஜெ., பேரவை சீனுவாசன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.