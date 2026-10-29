/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சமுதாய வளைகாப்பு விழா
UPDATED : அக் 29, 2026 12:09 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
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செஞ்சி: செஞ்சியில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடந்தது.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் சாந்தி தலைமை தாங்கினார். வட்டார மருத்துவ அலுவலர் டாக்டர் யோகப்பிரியா, பி.டி.ஓ., உதயகுமார் முன்னிலை வகித்தனர். வட்டார மேற்பார்வையாளர் ஜெயந்தி வரவேற்றார்.
பேரூராட்சி சேர்மன் மொக்தியார் அலி விழாவை தொடங்கி வைத்து, 100க்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்வரிசை பொருட்களை வழங்கினார். த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் குண சரவணன் வாழ்த்திப் பேசினார்.
விழாவில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட மேற்பார்வையாளர்கள் மகேஸ்வரி, மீனா, சுலோச்சனா, ஜாக்குலின் மேரி, ரஜினி பங்கேற்றனர்.