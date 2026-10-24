கண்டமங்கலத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா

UPDATED : அக் 18, 2026 07:27 PM
ADDED : அக் 18, 2026 07:25 PM
கண்டமங்கலம்: தமிழக அரசின் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை சார்பில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகத்தின் சார்பில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா கண்டமங்கலம் ஒன்றியத்தில் நடந்தது.
விழாவிற்கு கண்டமங்கலம் ஊராட்சி தலைவர் பிரியதர்ஷினி முருகன், பத்மாவதி சுந்தரமூர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வளையல் அணிவித்தனர்.
வட்டார குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் லலிதா வரவேற்றார். ஒன்றிய சேர்மன் வாசன், கண்டமங்கலம் பி டி ஓ., இந்திராகாந்தி ஆகியோர் விழாவிற்கு தலைமையேற்று கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம், வளையல், புடவை, இனிப்பு பலகாரங்கள் உள்ளிட்ட சீர்வரிசை தொகுப்புகளை வழங்கி விழாவை தொடங்கி வைத்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் வட்டார குழந்தை வளர்ச்சித் திட்ட மேற்பார்வையாளர்கள் லட்சுமி தேவி, சுலோச்சனா, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.