விவசாய நிலத்திற்கு இழப்பீடு நிலுவை கலெக்டர் அலுவலகத்திலிருந்த ஜீப் ‘ஜப்தி’
விவசாய நிலத்திற்கு இழப்பீடு நிலுவை கலெக்டர் அலுவலகத்திலிருந்த ஜீப் ‘ஜப்தி’
UPDATED : நவ 20, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:40 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே விவசாயியிடம் கையகம் செய்த நிலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்காததால், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்த ஆதிதிராவிட நலத்துறை அலுவலக ஜீப்பை கோர்ட் ஊழியர்கள் ஜப்தி செய்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அடுத்த வாக்கூரை சேர்ந்தவர் சக்கரவர்த்தி. இவரது மனைவி சுசிலா. இவர்களுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
விவசாயியான இவர்களது 2 ஏக்கர் நிலத்தை, கடந்த, 2001ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம், விழுப்புரம் மாவட்ட ஆதி திராவிட நலத்துறையினர் கையகம் செய்து, அந்தப் பகுதி ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
இந்நிலத்திற்கு, அப்போது ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில், குறைந்தளவு இழப்பீடு தொகை கொடுத்ததால், கூடுதல் இழப்பீடு கோரி, சக்கரவர்த்தி தரப்பு வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த விழுப்புரம் முதன்மை சார்பு கோர்ட், நிலத்திற்கு இழப்பீடாக, 9 லட்சத்து 97 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து, சக்கரவர்த்தி தரப்புக்கு, படிப்படியாக ஆதிராவிட நலத்துறை சார்பில், தொகையை செலுத்தி வந்துள்ளனர்.
அதில், 1 லட்சத்து 83 ஆயிரம் ரூபாய் நிலுவை வழங்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளனர். இதனையடுத்து, சக்கரவர்த்தி தரப்பினர், விழுப்புரம் முதன்மை சார்பு கோர்ட்டில், முறையிட்டுள்ளனர்.
இதை விசாரித்த நீதிபதி முத்துமுருகன், நிலுவை இழப்பீடு தொகை செலுத்தாததால், ஆதிராவிட நலத்துறை பொருட்களை ஜப்தி செய்யுமாறு கடந்த, 2ம் தேதி உத்தரவிட்டார்.
இதனையடுத்து, நேற்று காலை விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகம் வந்த விழுப்புரம் கோர்ட் கட்டளை நிறைவேற்றுனர் அஜித்குமார் உள்ளிட்டோர், வளாகத்தில் நின்றிருந்த, மாவட்ட ஆதிராவிடர் நலத் துறை துணை ஆட்சியரின் ஜீப்பை ஜப்தி செய்து, விழுப்புரம் கோர்ட்டிற்கு எடுத்துச் சென்றனர்.