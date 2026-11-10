மொபைல் டவர் அமைக்க எதிர்ப்பு நடவடிக்கை கோரி போலீசில் புகார்
மொபைல் டவர் அமைக்க எதிர்ப்பு நடவடிக்கை கோரி போலீசில் புகார்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:25 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:25 PM
வானுார்: திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோடு பகுதியில் மொபைல் போன் டவர் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அப்பகுதி மக்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
வானுார் அடுத்த திருச்சிற்றம்பலம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வலம்புரி விநாயகர் கோவில் தெரு அருகே அம்பாள் நகர், சப்தகிரி நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகர்கள் உள்ளன. இங்கு ஆயிரக்கணக்கான குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இது போன்ற சூழ்நிலையில், விநாயகர் கோவில் தெருவில், மொபைல் போன் டவர் அமைப்பதற்கு தனி நபர் ஒருவர், தனது இடத்தை தனியார் நிறுவனத்திற்கு வாடகைக்கு விட்டுள்ளார். அங்கு தற்போது டவர் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அப்பகுதி மக்கள் வானுார் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று அப்பகுதியில் மீண்டும் டவர் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதால், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் வெங்கடேசன் தலைமையில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் ஆரோவில் போலீசில் புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.