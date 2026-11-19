காவலர் பணிக்கு தேர்வானவர்களுக்கு: விழுப்புரத்தில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு
காவலர் பணிக்கு தேர்வானவர்களுக்கு: விழுப்புரத்தில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:10 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் காவலர் பணிக்கு தேர்வானவர்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி நடந்தது.
தமிழகத்தில் சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியம் சார்பில், காவல் துறையில், 2 ம் நிலை காவலர், சிறை காவலர், தீயணைப்பாளர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கான எழுத்து தேர்வு, கடந்தாண்டு நவ.9ல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு, உடற்திறன் மற்றும் உடற்தகுதி தேர்வு கடந்த ஜனவரியில் நடந்தது.
அதில், தகுதி பெற்று தேர்வானவர்களுக்கு, தற்போது சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை துவங்கியுள்ளது.
இதன்படி, 2-ம் நிலை காவலர் பணிக்கான எழுத்து மற்றும் உடற்தகுதி தேர்வில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 105 ஆண்கள், 73 பெண்கள் என 178 பேர் தகுதி பெற்றனர்.
இவர்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை நேற்று துவங்கி நடந்தது. விழுப்புரம் காகுப்பத்தில் உள்ள ஆயுதப்படை போலீஸ் வளாகத்தில் இப்பணிகள் நடந்தது.
விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன் மேற்பார்வையில், தேர்வர்களின் சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் பணி நடந்தது. அசல் கல்வி, தகுதி சான்றிதழ்களை அலுவலர்கள் சரிபார்த்தனர். இதனையடுத்து, அவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக, விழுப்புரம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு டாக்டர்கள் குழுவினர் மருத்துவ பரிசோதனை செய்தனர்.
இதில் தகுதி பெறுபவர்களுக்கு, அடுத்ததாக கைரேகை பதிவு செய்யப்படும். தொடர்ந்து, அவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்படும். தொடர்ந்து, பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, காவல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என்று, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.