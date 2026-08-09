தொகுதி மறு வரையறை தென்னிந்தியாவிற்கு பேராபத்து: அமைச்சர் வன்னி அரசு பேட்டி
தொகுதி மறு வரையறை தென்னிந்தியாவிற்கு பேராபத்து: அமைச்சர் வன்னி அரசு பேட்டி
UPDATED : ஆக 08, 2026 06:41 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 06:31 PM
மரக்காணம்: 'மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்வது தென்னிந்தியாவிற்கே மிகப்பெரிய ஆபத்தாக முடியும்' என அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறினார்.
மரக்காணம் அடுத்த எம்.புதுப்பாக்கம், கூனிமேட்டில் 92.90 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் திறப்பு விழா நடந்தது.
கட்டடத்தை அமைச்சர் வன்னி அரசு திறந்த வைத்தார். தொடர்ந்து கூனிமேடு, திடீர் நகர் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது அப்பகுதி மக்கள் மின்சார வசதி பட்டா வழங்குவது குறித்து கோரிக்கை விடுத்தனர்.
ஆட்சிக்காடு கிராமத்தில் சுடுகாட்டு பாதை இல்லாமல் இருந்த பகுதிக்கு சேர்மன் தயாளன் தனது சொந்த செலவில் நிலத்தை வாங்கி தானமாக வழங்கினார். அந்த இடத்தில் சாலை அமைக்க ஆய்வு செய்தார்.
ஆய்வின்போது, நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
தொகுதி மறுவரையறை, காவிரி பிரச்னை இரண்டுமே முக்கியமான விவகாரங்கள். குறிப்பாக மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்வது தென்னிந்தியாவிற்கே மிகப்பெரிய ஆபத்தாக முடியும்.
வடமாநிலங்களை மட்டுமே மையமாக வைத்து ஆட்சி அமைக்கும் நிலையை உருவாக்கவே இத்தகைய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன.
மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறு வரையறை செய்யக்கூடாது என்பதே வி.சி., கட்சியின் தெளிவான நிலைபாடு. அதேபோல் காவிரி விவகாரத்தில் மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்பதில் தமிழக அரசு உறுதியாக உள்ளது.
இது தொடர்பாக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு அனைத்து கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிந்து மீட்டெடுக்க தனியாக ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. கணக்கெடுப்பு பணிகள் முடிந்தவுடன் பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்படும்.
சிறையில் கைதிகள் உயிரிழப்பது கவலை அளிக்கிறது காவலர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு காவல் துறைக்கும் சிறைத்துறைக்கும் உள்ளது.
இவ்வாறு அமைச்சர் வன்னிஅரசு கூறினார்.
மரக்காணம் சேர்மன் தயாளன், துணைச் சேர்மன் பழனி, மாவட்ட துணைச் சேர்மன் ஷீலா தேவி, தாசில்தார் ராமகிருஷ்ணன், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் சிலம்புச் செல்வன், வெண்பா, வி.சி., மண்டல துணைச் செயலாளர் நாகராஜ் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.