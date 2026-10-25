வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம், ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம்
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம், ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடிகளை மறுசீரமைத்தல் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார். அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். மாவட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடிகளை மறுசீரமைத்தல் தொடர்பாக கருத்துகள் கேட்கப்பட்டது.
அப்போது, கலெக்டர் பேசுகையில், ‘தேர்தல் ஆணையம், வரும் ஜனவரி 1ம் தேதியை தகுதி நாளாகக் கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் செய்ய ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, மாவட்டத்தில் உள்ள ஓட்டுச்சாவடி மையங்களை மறுசீரமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற உள்ளது.
தேர்தல் ஆணைய அறிவுரைப்படி 1200 வாக்காளர்களுக்கு மேல் உள்ள ஓட்டுச்சாவடி மையங்களை பிரித்து, புதிய ஓட்டுச்சாவடிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதனடிப்படையில், விழுப்புரம் தொகுதியில் உள்ள ஏ.கே.குச்சிப்பாளையம் அரசு தொடக்க பள்ளி (அரசமங்கலம் ஓட்டுச்சாவடி) மையத்தையும் மற்றும் விக்கிரவாண்டி தொகுதி வேம்பி அரசு நடுநிலைப்பள்ளி ஓட்டுச்சாவடி மையத்தையும் பிரித்து, புதிய மையங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
இதே போல், திருக்கோவிலுார் தொகுதியில் உள்ள (எண்.8, 9) சொரையப்பட்டு ஓட்டுச்சாவடிகள், எண்.10 கழுமரம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி ஓட்டுச்சாவடி ஆகியவை பழுதடைந்துள்ளதால், அந்த ஓட்டுச்சாவடிகள் புதிய கட்டடங்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது’ என்றார்.
கூட்டத்தில், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள், சில ஓட்டுச்சாவடிகளில், மறு சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர். அது குறித்து ஆய்வு செய்து, சீரமைப்புக்கு பரிந்துரை செய்ய, அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில், டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், ஆர்.டி.ஓ., ஏகாம்பரம், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் விஜயா, தேர்தல் தனி தாசில்தார் வெங்கட்ராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.