காந்தி சிலை பகுதியில் தொடரும் நெரிசல்: போக்குவரத்து போலீசார் கவனிப்பார்களா?
காந்தி சிலை பகுதியில் தொடரும் நெரிசல்: போக்குவரத்து போலீசார் கவனிப்பார்களா?
UPDATED : அக் 09, 2026 06:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:06 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் காந்தி சிலை பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
திண்டிவனம் காந்தி சிலை பகுதி, தினந்தோறும் போக்குவரத்து நெரிசால் சிக்கித்தவிக்கிறது. போக்குவரத்து நெரிசலை சீர் செய்வதற்கு போக்குவரத்து போலீசார் இல்லாததால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் நாள்தோறும் பாதிப்பிற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
அப்பகுதியிலுள்ள கடைகளுக்கு எதிரில் இரு சக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி வருவதால், அந்த வழியாக வாகனங்கள் செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டு, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகின்றது.
காந்தி சிலை பகுதியில் ஒரு சாலை கல்லுாரிக்கு செல்கின்றது. மற்றொரு பக்கம் மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லும் பிரதான சாலை உள்ளது. இதில் அரசு கல்லுாரிக்கு செல்லும் சாலையில் ஒரு பக்கம் ஆட்டோ ஸ்டேண்டில் வரிசையாக ஆட்டோக்களை நிறுத்தி வைத்து வருகின்றனர்.
இதேபோல் காந்தி சிலை எதிரிலுள்ள சாலையில் , செஞ்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வரும் பஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்கின்றன.
இதற்கடுத்து அங்குள்ள இணைப்பு சாலையில், திண்டிவனத்திலிருந்து செஞ்சி, வந்தவாசி, பெங்களூரு உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு செல்லும் பஸ்கள், கனரக வாகனங்கள் சென்று திரும்புகின்றன.
இதற்கிடையில் மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு நோயாளிகள், விபத்தில் சிக்கியவர்களை ஏற்றி வரும் 108 ஆம்புலன்ஸ், இப்பகுதியிலுள்ள போக்குவரத்து நெரிசலால் கடக்க முடியாத நிலை உள்ளது. நேற்று முன்தினம் கூட இப்பகுதியில் பகுதியில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலில், 108 ஆம்புலன்ஸ் சிக்கி கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கு தினந்தோறும் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை சீர் செய்வதற்கு திண்டிவனம் போக்குவரத்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.