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﻿ சர்ச்சை பதிவு வாலிபர் கைது

﻿ சர்ச்சை பதிவு வாலிபர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:43 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:43 PM

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விழுப்புரம்: கலவரத்தை துாண்டும் வகையில், சமூக வலைதளத்தில் வீடியோ பதிவிட்ட வாலிபர் கைதானார்.

விழுப்புரம் அடுத்த, கோலியனுார், பனங்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் வருண், 24. இவர் சமீபத்தில், பெண்கள் குறித்து அவதுாறாகவும், ஆபாசமாகவும் பேசி, சமூக வலைதளமான, 'இன்ஸ்டாகிராம்' பக்கத்தில் வீடியோ பதிவிட்டார்.

மேலும், மயிலாடுதுறையில் சமீபத்தில் நடந்த காதல் ஜோடி தற்கொலை சம்பவத்தை, ஆணவ படுகொலை என, ஜாதி கலவரத்தை துாண்டும் விதத்தில் வீடியோ பதிவிட்டதாக, கண்டமங்கலம் பா.ம.க., ஒன்றிய பொருளாளர் ஹேமலதா, 37, என்பவர் போலீசில் புகார் அளித்திருந்தார்.

வளவனுார் போலீசார், நேற்று வருணை கைது செய்தனர்.

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