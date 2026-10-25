கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
விழுப்புரம்: பொதுப்பணி நிலைத் திறனை கைவிடக்கோரி, விழுப்புரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைமையகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாநில பொதுச் செயலாளர் ராஜா தலைமை தாங்கினார். தலைவர் மகாலிங்கம் முன்னிலை வகித்தார். மகளிரணி தலைவி உஷா, பொருளாளர் பூங்குன்றன் வரவேற்றனர்.
மாவட்ட அனைத்து வங்கி பணியாளர்கள் கூட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர் அமிர்பாஷா, டாக்பியா பொதுச் செயலாளர் அனந்தசயனன், ஊரக வளர்ச்சி வங்கி பணியாளர் சங்க பொதுச் செயலாளர் பாஸ்கரன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், விவசாயக் கடன் வழங்குவதை முடக்கக் கூடாது. பொதுப் பணி நிலைத்திறனை கைவிட வேண்டும். தொழில்நுட்ப சேவைகளை மேம்படுத்துதல் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்கள் சங்க துணைப் பொருளாளர் பாபு நன்றி கூறினார்.