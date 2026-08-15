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அனைத்துத்துறை அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்

அனைத்துத்துறை அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்

ADDED : ஆக 14, 2026 08:11 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:11 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலக கூட்டரங்கில், அனைத்துத்துறை அலுவலர்களுடனான ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடந்தது.

கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார். இதில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, பொதுப்பணித் துறை, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம், பேரூராட்சித்துறை, தோட்டக்கலை துறை, வேளாண் துறை, தீயணைப்பு துறை என அனைத்து துறை குறித்து தனித்தனியாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், அரசு முன்னுரிமைத் திட்டங்களை முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

கடந்த மாத ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை அறிக்கை குறித்தும், முதன்மை திட்டங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் குறித்தும் துறை சார்ந்த அலுவலர்களிடம் கேட்டறியப்பட்டது. அனைத்து துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு விரிவான சேவைகளை வழங்குவதுடன், அரசு நலத்திட்டங்கள் பயனாளிகளை சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.

டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், கூடுதல் கலெக்டர் (வளர்ச்சி) ஆனந்த் குமார் சிங், திண்டிவனம் சப் கலெக்டர் ஆகாஷ், மகளிர் திட்ட இயக்குநர் சுந்தராஜன், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி) சரவணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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