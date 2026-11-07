பைக் மீது கார் மோதி விபத்து தம்பதி படுகாயம்

UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே பைக் மீது கார் மோதிய விபத்தில் கணவன், மனைவி படுகாயம் அடைந்தனர்.
புதுச்சேரி மாநிலம், பாகூரை சேர்ந்தவர் குருமூர்த்தி, 64; இவரது மனைவி சரஸ்வதி, 59; நேற்று முன்தினம் தனது பைக்கில் மனைவியுடன், விழுப்புரத்திலிருந்து செஞ்சி நோக்கி சென்றார்.
இந்த பைக் லட்சுமிபுரம் தனியார் கல்லுாரி அருகே சென்ற போது எதிரே விழுப்புரம் நோக்கி வந்த கார் பைக் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் பைக்கில் பயணம் செய்த இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனர்.
இருவரையும் மேல் சிகிச்சைக்காக மதகடிப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
இது பற்றி மருமகன் முருகன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீசார் விபத்தை ஏற்படுத்திய சென்னை திருவொற்றியூரை சேர்ந்த கார்த்தி, 25 ;என்பவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.