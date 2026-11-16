ஜப்திக்கு வந்த கோர்ட் ஊழியர்கள்: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு
ஜப்திக்கு வந்த கோர்ட் ஊழியர்கள்: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:22 PM
விழுப்புரம்: அரசு கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கு இழப்பீடு தொகை வழங்காததால் கோர்ட் ஊழியர்கள் விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு 'ஜப்தி'க்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே அண்ட்ராயநல்லுாரை சேர்ந்தவர் ராஜா,64; ஓய்வு பெற்ற தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்.
இவருக்கு சொந்தமாக அதே கிராமத்தில் உள்ள 111 சென்ட் நிலத்தை, மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில் ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக வீட்டு மனை பட்டா வழங்க கடந்த 1995ம் ஆண்டு கையகப்படுத்தினர்.
இதற்காக ஒரு சென்ட் ரூ.50 வீதம் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை, விலை நிர்ணயம் செய்தனர். ஆனால், இந்த தொகை போதாது என்றும், இழப்பீட்டு தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்றும் ராஜா, விழுப்புரம் முதன்மை சார்பு கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த கோர்ட், ராஜாவிடம் இருந்து வாங்கிய நிலத்திற்கு ஒரு சென்டிற்கு ரூ.400 வீதம் விலை நிர்ணயம் செய்து இழப்பீட்டு தொகையை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
இந்த தொகையை வழங்க ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை காலதாமதம் செய்ததால் மனுதாரர் ராஜா கடந்த 2004 ம் ஆண்டில் வழக்கறிஞர் தரணிவேந்தன் மூலம் மேல்முறையீட்டு மனுதாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த கோர்ட், மனுதாரர் ராஜாவிற்கு, வட்டியோடு சேர்த்து இழப்பீட்டு தொகையை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
பின், ராஜாவிற்கு ரூ.8 லட்சத்தை ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை வழங்கியது. மீதமுள்ள ரூ.9 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 944 வழங்காமல் காலதாமதம் செய்தனர். இதனால், ராஜா மீண்டும் கோர்ட்டில்,
முறையிட்டார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பாரதி, மனுதாரர் ராஜாவிற்கு குறிப்பிட்ட காலகெடுவுக்குள் இழப்பீட்டு தொகையை ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை வழங்க வேண்டுமென்றும், தவறும் பட்சத்தில் இழப்பீட்டு தொகைக்குரிய பொருட்களான மேஜைகள், நாற்காலிகள், மின்விசிறிகள், பீரோக்கள் மற்றும் கணினிகளை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஜப்தி செய்ய வேண்டும் என, கடந்த அக்., 28 ம் தேதி உத்தரவிட்டார்.
இந்த நிலையில் குறிப்பிட்ட காலக்கெடு முடிந்த பின்னும், ராஜாவுக்கு இழப்பீட்டு தொகையை ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை வழங்கவில்லை.
இதையடுத்து நேற்று மனுதாரர் ராஜா, வழக்கறிஞர் தரணிவேந்தன், கோர்ட் முதுநிலை கட்டறை நிறைவேற்றுனர் உமாபதி ஆகியோர் கலெக்டர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய வந்தனர். இவர்களிடம், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) ரமேஷ், சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அலுவலரிடம் பேசி, ஒரு மாத காலத்திற்குள் இழப்பீட்டு தொகையை வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனர். இதையேற்று நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஜப்தி நடவடிக்கையை தற்காலிகமாக கைவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தால் விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.