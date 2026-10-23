செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை துவக்கம்
செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை துவக்கம்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:56 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா காணாமல் போன வழக்கில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா கடந்த, 12ம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் இருந்து காணாமல் போனார்.
இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். எஸ்.பி மதிவாணன் தலைமையில் பல்வேறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, கிராமம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த 10 தினங்களாக, தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். இருப்பினும், சிறுமி குறித்து துப்பு கிடைக்கவில்லை.
இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றி டி.ஜி.பி., மகேஷ் குமார் அகர்வால் நேற்று முன்தினம்
உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, நேற்று மதியம் 1:30 மணியளவில் சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., கீதா, இன்ஸ்பெக்டர் ரேவதி ஆகியோர் ஆலம்பூண்டியில் உள்ள சிறுமியின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று, தாயார் பவானியிடம் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தினர். வீட்டை சுற்றி உள்ள பகுதிகளை பார்வையிட்டு, அருகில் உள்ள வீடுகளில் பெண்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
பவானியிடம் காணாமல் போன நாளில் வீட்டில் நடந்த சம்பவம் முழுவதையும் கேட்டறிந்தனர்.
மேலும், சத்தியமங்கலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ் பாபுவிடம், இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணை, மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல் பணிகள் மற்றும் வழக்கில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் குறித்தும் கேட்டறிந்தனர்.
இதன் மூலம் சிறுமி மாயமான வழக்கில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணை விவரங்களை பெற்று, அடுத்தகட்ட விசாரணை நடத்த உள்ளனர்.
10 தினங்களை கடந்தும் சிறுமி குறித்து எந்த தகவலும் கிடைக்காத நிலையில், சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை தொடங்கியிருப்பது இந்த வழக்கில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.