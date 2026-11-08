செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., ஆலோசனை தீவிரம்
செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., ஆலோசனை தீவிரம்
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 PM
செஞ்சி: சிறுமி ஹேமலதா வழக்கில் சிபிசிஐடி எஸ்.பி. ஜவகர் டி.எஸ்.பி., க்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா காணாமல் போன வழக்கில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் 16வது நாளாக நேற்று விசாரணை நடத்தினர்.
ராஜதுரையிடம் ரகசிய விசாரணை
இதற்கிடையே, சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான ராஜ துரையை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்து சென்று தீவிர விசாரணை நடத்தினர். மூன்றாவது முறையாக நடந்த விசாரணை குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
எஸ்.பி., ஆலோசனை
இந்நிலையில், சி.பி.சி.ஐ.டி., வடக்கு மண்டல எஸ்.பி. ஜவகர் நேற்று மதியம் செஞ்சி பயணியர் விடுதிக்கு வந்தார். அவர், வழக்கை விசாரித்து வரும் டி.எஸ்.பி.க்கள் வேல்முருகன், லதா ஆகியோருடன் மாலை வரை தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார்.
அங்காளம்மனிடம் தாய் வழிபாடு
இதற்கிடையே நேற்று மதியம் சிறுமியின் தாய் பவானி காணாமல் போன தனது மகள் ஹேமலதா, திரும்ப கிடைக்கக்கோரி, மேல்மலையனுார் கோவிலில், மடிப்பிச்சை கேட்டு வழிபாடு நடத்தினர். அம்மனிடம் மனமுருகி கண்ணீர் மல்க வேண்டிக்கொண்டார்.