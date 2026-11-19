கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் வாய் திறக்க வேண்டும்: மா.கம்யூ., பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்
கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் வாய் திறக்க வேண்டும்: மா.கம்யூ., பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 18, 2026 04:40 PM
திண்டிவனம்: ‘கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் வாய் திறக்க வேண்டும்’ என மா.கம்யூ.,கட்சி பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டிவனம், தனியார் மண்டபத்தில் மறைந்த பார்கவுன்சில் உறுப்பினர் கோதண்டம் படத்திறப்பு விழா நேற்று காலை நடந்தது. இதில் மா.கம்யூ., மாநில அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ணன் பங்கேற்றார்.
அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
மேகதாது பிரச்னை தொடர்பாக முதல்வர் விஜய், உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தர்காவுக்கு பக்கத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தேவையில்லாமல் மத மோதலை உருவாக்க இடம் கொடுக்கும். திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதியை மத்திய அரசின் தொல்லியில் துறைக்கு கொடுத்துவிடுங்கள் என்று கூறுகின்றனர். தொல்லியல் துறைக்கு கொடுத்தால் அங்கிருக்கின்ற கட்டடத்திற்கு கூட வெள்ளை அடிக்க முடியாது.
நீதிபதி சுவாமிநாதன், மதுரை எம்.பி.,வெங்கடேசன் உயர்ரக காரில் வருவதையும் ரயிலில் முதல் வகுப்பில் பயணம் செய்வதை பற்றி குறை சொல்லியிருக்கிறார். நீதிபதி தேவையில்லாமல் ஒரு இடதுசாரி கட்சித் தலைவர் மீது காழ்ப்புணர்ச்சியோடு சொல்கிறார்.
தமிழகத்தில், ஒரு பக்கம் கொலைகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது, பாலியல் சம்பவங்கள் நடப்பது, பெண்கள் மீது இழைக்கப்படுகிற கொடுமைகள் கவலை அளிக்கிறது.
தி.மு.க.,தலைவர் ஸ்டாலின் விரைவில் தி.மு.க.,ஆட்சிக்கு வந்து விடும் என்று கூறியிருக்கிறார். அரசாங்கத்தை விமர்சிப்பது என்பது வேறு. ஆனால் ஆட்சி ஆறு மாதத்தில் போய்விடும் என்று, சொல்வது பொருத்தமற்றது.
தமிழகத்தில், மிக முக்கிய பிரச்சனைகளின் போது, முதல்வர் வாய் திறக்க மறுக்கிறார். அமைச்சர் நிர்மலர்குமார் தான் இடைக்கால முதல்வர் போல, எல்லாவற்றிற்கும் பதில் கூறுகிறார்.
தமிழக மக்கள் விஜய்க்குதான் ஓட்டுபோட்டிருக்கின்றனர். நிர்மல்குமாரை பார்த்தோ இன்னொருவரை பார்த்தோ ஓட்டு போடவில்லை.
தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு, விலை வாசி உயர்வு, மின்சார கொள்முதல் உள்ளிட்ட அனைத்து பிரச்னைகளுக்கும், முதல்வர் தான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் முதல்வர் இதை செய்யமறுக்கிறார்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு, த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரம் குறித்து முதல்வர் தான்
வாய் திறக்க வேண்டும். முதல்வர் பிரச்னை குறித்து பதிலும் சொல்வில்லை. பிரச்னையை மறுக்கவும் இல்லை. அப்போ ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கின்றது என்றுதான் அர்த்தம். சம்பந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.,மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க தயக்கம்.
பெண் கலெக்டருக்கே இந்த நிலைமை என்றால், இதன் மீது முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்தால் நாளைக்கு வேறு என்ன நடக்காது?
கள்ளக்குறிச்சி சம்பவம் வன்மையாக கண்டனத்திற்குறியது. நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த மாதிரியான எம்.எல்.ஏ.,க்கள் எல்லாம் எம்.எல்.ஏ.,க்களாக இருப்பதே பொருத்தமில்லாதது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.