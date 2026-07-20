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﻿ கீழ்புத்துப்பட்டு சாலையில் விரிசல் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி

﻿ கீழ்புத்துப்பட்டு சாலையில் விரிசல் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:00 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:00 AM

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வானுார்: ஒழிந்தியாப்பட்டில் இருந்து கீழ்புத்துப்பட்டு செல்லும் பிரதான சாலையில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

புதுச்சேரி - திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில் ஒழிந்தியாப்பட்டு கிராமத்தில் இருந்து கீழ்புத்துப்பட்டு பகுதிக்கு (சென்னை இ.சி.ஆர்.,) செல்லும் 11 கி.மீ., பிரதான சாலை உள்ளது. இந்த சாலையின் இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒழிந்தியாப்பட்டு, நாவல்பாளையம், கொடூர், வில்வநத்தம், கழுப்பெரும்பாக்கம், கொழுவாரி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்கள் உள்ளன.

இப்பகுதி மக்கள் இந்த சாலை வழியாக திண்டிவனம், வானுார் பகுதிகளுக்கும், காலாப்பட்டு, புதுச்சேரி, சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும் சென்று வருகின்றனர்.

மேலும், திண்டிவனம் மார்க்கத்தில் இருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகள், காலாப்பட்டு பிம்ஸ் மருத்துவமனை, புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம், இன்ஜினியரிங் கல்லுாரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.

தினமும் இந்த சாலை வழியாக ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் கடந்து செல்கின்றன. இதனால் இந்த சாலை படுபிசியாகவே இருக்கும். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சாலை சில ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்டது. தற்போது, சாலையின் மையப்பகுதியில் ஆங்காங்கே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் இரவு நேரங்களில் இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோர், அந்த சாலை விரிசலில் சக்கரம் சிக்கி கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனர்.

சாலையை சீரமைக்கக்கோரி மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும், இதுவரை சாலையை சீரமைக்க எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

எனவே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ள சாலையை சீரமைக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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