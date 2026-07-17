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﻿ கிரைம் கார்னர்:விழுப்புரம்

﻿ கிரைம் கார்னர்:விழுப்புரம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:35 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:35 AM

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தாய் மாயம்: மகன் புகார் வளவனுார் அடுத்த வி.கரைமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சீனுவாசன் மனைவி பத்மாவதி, 75; இவர், கடந்த 8ம் தேதி தனது வீட்டிலிருந்து விழுப்புரம் உழவர் சந்தைக்கு காய்கறி வியாபாரம் செய்யச் சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் காணவில்லை. அவரது மகன் ரவி அளித்த புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

தலைமறைவு குற்றவாளி கைது விக்கிரவாண்டி அடுத்த வி.சாத்தனுாரைச் சேர்ந்தவர் அனில்குமார், 50; இவர் மீது கடந்த ஆண்டு விக்கிரவாண்டி காவல் நிலையத்தி்ல சாராய வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. வழக்கு குறித்து கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்தார். கோர்ட் உத்தரவின் பேரில் நேற்று மாலை அனில்குமாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பெண் மாயம்: போலீஸ் விசாரணை விக்கிரவாண்டி அடுத்த ராதாபுரத்தைச் சேர்ந்த பாலு மகள் பபிதா, 20; பி.எஸ்சி., பட்டதாரி. இவர், காலை 9:30 மணியளவில் வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. புகாரின் பேரில், விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

மணல் கடத்தல்: டிரைவர் கைது விழுப்புரம் தாலுகா சப் இன்ஸ்பெக்டர் நவநீதகிருஷ்ணன் மற்றும் போலீசார் நேற்று வழுதரெட்டி பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த மினி லாரியை நிறுத்தியதும், 3 பேர் தப்பியோடினர். போலீசார், டிரைவரை பிடித்து லாரியை சோதனை செய்ததில், மணல் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. பின், விழுப்புரம் சாலாமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த டிரைவர் அருள், 25; மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்து, மினி லாரியை பறிமுதல் செய்தனர். தப்பியோடிய கார்த்திகேயன், விஜய் ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர்.

மகளை காணவில்லை: தந்தை புகார் விக்கிரவாண்டி அருகே புதுப்பேட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வடிவேல் மகள் கவுசல்யா, 25; பி.காம்., பட்டதாரி. விழுப்புரத்தில் உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ் ேஷாரூமில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரை கடந்த 15ம் தேதி முதல் காணவில்லை. வடிவேல் அளித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

பைக் திருட்டு கள்ளக்குறிச்சி பழைய மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த ஜான்பாஷா மகன் ேஷக் ஜமீல்,27; இவர் கடந்த 11 ம் தேதி இரவு 9.35 மணிக்கு தனது வீட்டின் அருகே டி.வி.எஸ்., பைக் நிறுத்தி விட்டு சென்றுள்ளார். பின்னர் மறுநாள் காலை வந்து பார்த்தபோது பைக் திருடு போனது தெரியவந்தது. கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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