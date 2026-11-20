மாவட்டத்தில் மர்ம நபர்களின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு: குற்றங்களை தடுக்க ரோந்து பணியில் போலீசார் தீவிரம்
மாவட்டத்தில் மர்ம நபர்களின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு: குற்றங்களை தடுக்க ரோந்து பணியில் போலீசார் தீவிரம்
ADDED : நவ 19, 2026 08:14 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னைகளை கண்காணிக்கவும், மர்ம நபர்களை பிடிக்கவும் போலீசார் டெக்னாலஜியை நம்பாமல் பழைய ரூட்டை மீண்டும் கையில் எடுத்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 16 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு, 49 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் 800க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சுழற்சி முறையில் பணிகளில் உள்ளனர். மாவட்டத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக மர்ம நபர்களின் அட்டகாசம் அதிகரித்துள்ளது.
இதில், திண்டிவனம், ஒலக்கூர், வளத்தி, வளவனுார், விழுப்புரம், செஞ்சி, கண்டாச்சிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், நடமாட்டம் அதிகமுள்ள இடங்களில் மர்ம நபர்கள் குறிவைத்து திருடும் சம்பவங்கள் அதிகமாக உள்ளது.
காவல் துறையினர் பெரும்பாலும், சி.சி.டி.வி., கேமரா பதிவுகளை கொண்டு மர்ம நபர்களை கண்காணித்து சமீப காலமாக பிடித்து வருகின்றனர்.
மர்ம நபர்கள் இந்த வீடியோ பதிவுகளில் கூட சிக்காமல் தங்களின் தொழில் நேர்த்தியை காட்டி வருகின்றனர். இது போலீசாருக்கே பெரும் சவாலாக உள்ளது.
இதனால் மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் அச்சத்தோடே வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளனர். மக்களின் பயத்தை போக்கும் வகையில், எஸ்.பி., மதிவாணன், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள போலீசாருக்கு, பழைய ரூட்டை கையாளுவதற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
தொழில்நுட்பமான கண்காணிப்பு கேமரா இல்லாத காலத்தில், போலீசார் காலை முதல் இரவு வரை சுழற்சி முறையில், ரோந்து பணிகளில் ஈடுபடுவர்.
இதன் மூலம் மர்ம நபர்களின் நடமாட்டத்தை கண்காணிப்பதோடு, மக்களும் நிம்மதியாக இருந்தனர். இந்த பழைய ரூட்டான போலீசாரின் ரோந்து பணிகளை எஸ்.பி., தீவிரப்படுத்தியுள்ளார்.
மாவட்டத்தில் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் இருந்தாலும் கூட, போலீசார் அங்கு மூன்று வேலைகளும் ரோந்து செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இது மட்டுமின்றி நள்ளிரவு நேரங்களில் எஸ்.பி., மதிவாணன், வாகனத்தில் சென்று போலீசார் ஒழுங்காக ரோந்து செல்கிறார்களா என திடீர், திடீரென ஆய்வுக்கும் செல்கிறார்.
மர்ம நபர்களின் அட்டகாசத்தால் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் போலீசார் பலரும் ரோந்து பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மர்ம நபர்கள் யாருக்கும் சந்தேகம் வராத வகையில், பலர் மனநலம் பாதித்தவர்கள் போல விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்குள் இறங்கியுள்ளனர்.
இதற்கு உதாரணமாக, விழுப்புரம் நகரில் காலை வேலையில் பைக்கை வாலிபர் ஒருவர் திருட முயன்று, மக்களிடம் சிக்கிய தருணத்தில், தான் ஒரு மனநலம் பாதித்தவர் போல நடித்து காட்டியுள்ளார்.
பின், அவர் போலீசார் அவர்களின் பாணியில் விசாரித்த போது, அவரின் உடல்நலம் நன்றாகவுள்ளதை ஒப்புகொண்டுள்ளார். எஸ்.பி.,யின் கண்காணிப்பையும் கடந்து, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் போலீசார் மக்களின் பாதுகாப்பை உணர்ந்து ரோந்து பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டால் தான் மர்ம நபர்கள் நடமாட்டத்தை ஒழிக்க முடியும் என பொதுமக்கள், காவல் துறைக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.