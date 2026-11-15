தொடரும் சிறுமிகள் கடத்தல், கொள்ளை சம்பவங்களால் நெருக்கடி: மாவட்டம் முழுதும் துப்பாக்கியுடன் போலீசார் சோதனை
தொடரும் சிறுமிகள் கடத்தல், கொள்ளை சம்பவங்களால் நெருக்கடி: மாவட்டம் முழுதும் துப்பாக்கியுடன் போலீசார் சோதனை
ADDED : நவ 13, 2026 06:02 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், தொடர் கொள்ளை, சிறுமி கடத்தல் சம்பவங்களையடுத்து, நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் காலை வரை, முக்கிய சந்திப்புகளில் துப்பாக்கியுடன் போலீசார் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் காணாமல் போன 7 வயது சிறுமி ஹேமலதாவை போலீசார் இன்னமும் தேடிவருகின்றனர். இதற்கிடையே கடந்த 9ம் தேதி ஜெயங்கொண்டான் கிராமத்தில் நடந்து சென்ற ஒரு சிறுமியை ஆட்டோவில் வந்தவர்கள் கடத்த முயற்சித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
நேற்று முன்தினம் விழுப்புரம் அருகே கண்டமானடி கிராமத்தில் பைக்கில் வந்த மர்ம நபர்கள், வீட்டின் முன் விளையாடிய 7 வயது சிறுமியை கடத்த முயற்சித்தனர். மரக்காணத்திலும் சிறுமியை கடத்தல் முயற்சி சம்பவம் அரங்கேறியது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், இதேபோல் சிறுமிகள் கடத்தல் மற்றும் கடத்தல் முயற்சி சம்பவங்கள் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடத்தல் மட்டுமின்றி, விழுப்புரத்தில் வீடுபுகுந்த முகமூடி அணிந்த கொள்ளையர்கள் தம்பதியின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்தும், தாக்கியும் நகை, பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.
விழுப்புரத்தில் லாரி டிரைவரை மறித்து மொபைல்போன், பணத்தை பறித்துச் சென்றுள்ளனர். விழுப்புரம் சுற்றுவட்டாரபகுதியில், தொடர்ந்து திருட்டு, கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தில், தொடரும் குழந்தைகள் கடத்தல், கொள்ளை மற்றும் வழிப்பறி சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். இந்த சம்பவங்களில், குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண முடியாமல் போலீசார் திணறி வருவதோடு, பெரும் நெருக்கடியையும், விமர்சனங்களையும் சந்தித்து வருகின்றனர்.
இதனால், மாவட்டத்தில், தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொள்ள டி.ஐ.ஜி., அருளரசு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன் தலைமையில், மாவட்டம் முழுதும் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் காலை வரை ஒரே நேரத்தில் போலீஸ் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
எஸ்.பி., மதிவாணன், ஏ.டி.எஸ்.பி., இளமுருகன் தலைமையில் விழுப்புரத்திலும், இதே போல், விழுப்புரம், திண்டிவனம், செஞ்சி, கோட்டக்குப்பம், விக்கிரவாண்டி பகுதிகளில், 9 டி.எஸ்.பி.,க்கள் 40 இன்ஸ்பெக்டர்கள் தலைமையில் 300க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், துப்பாக்கியுடன், விடிய, விடிய அதிரடி வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
மாவட்டம் முழுதும் நெடுஞ்சாலை சந்திப்புகள், பைபாஸ் சந்திப்புகள், புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு 10:00 மணி முதல் காலை 6:00 மணி வரை இந்த தீவிர சோதனை நடந்தது.
இந்த சோதனையின் போது, சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் திரிந்த 6 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இவர்கள், வழிப்பறி, திருட்டு சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.