பயிர் காப்பீடு திட்ட விழிப்புணர்வு வாகனம் துவக்கம்
பயிர் காப்பீடு திட்ட விழிப்புணர்வு வாகனம் துவக்கம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:24 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட பெருந்திட்ட வளாக மைதானத்தில், வேளாண் உழவர் நலத்துறை சார்பில் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு வாகனம் துவக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி, வாகனத்தை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இதில், கலெக்டர் கூறுகையில், ‘இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்பினை ஈடு செய்வதற்கும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்பதற்காகவும் மாவட்டத்தில் 2026–27ஆம் ஆண்டு சாகுபடி செய்யும் காரீப், சம்பா மற்றும் ராபி பருவத்தில் பயிர் காப்பீட்டுத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
தற்போது நெல் நடவு செய்துள்ள விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு, 573 ரூபாய் செலுத்தி வரும், 16ம் தேதிக்குள் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் காப்பீட்டுத் தொகை செலுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும்,’ என்றார்.
அப்போது, வேளாண் இணை இயக்குநர் சுரேஷ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) சரவணன் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.