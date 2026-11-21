பருவ மழை காலத்தில் பயிர் பாதுகாப்பு அவசியம்: விவசாயிகள் காப்பீடு செய்ய அறிவுரை
பருவ மழை காலத்தில் பயிர் பாதுகாப்பு அவசியம்: விவசாயிகள் காப்பீடு செய்ய அறிவுரை
ADDED : நவ 20, 2026 09:21 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை, எல்நினோ பாதிப்புகள் எதிர்நோக்கியுள்ள சூழலில், எதிர்பாராத பயிர் மகசூல் இழப்புகளை ஈடுசெய்ய முன்னேற்பாடு மற்றும் பயிர் காப்பீடு அவசியம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், நடப்பு சம்பா பருவத்தில் தற்போது வரை 40 ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பில் நெற்பயிர் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், 5790 ஹெக்டேர் மட்டுமே பயிர் காப்பீடு செய்துள்ளனர். இந்தாண்டு, மாவட்டத்தில் இயல்பான மழைப்பொழிவை விட, 43 சதவீதம் (338 மி.மீ.) மழை குறைவாக பெய்துள்ளது. இதனால் தான், கடந்தாண்டை காட்டிலும், 10 ஆயிரம் ஹெக்டேர் நெல் சாகுபடி குறைந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்தாண்டு ‘எல்நினோ’ போன்ற பருவ நிலை மாற்றம் காரணமாக, தொடர்ந்து மழைப்பொழிவு குறையும் சூழலில், நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் அதிகமுள்ள கோலியனூர், கண்டமங்கலம் வட்டாரங்களை தவிர, இதர வட்டாரங்களில் போதிய நீராதாரமின்றி நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டு, மகசூல் இழப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
இப்படி, கடந்த 2024ம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையின்போது, சம்பா பயிர் காப்பீட்டுக்கான கடைசி தேதி முடிந்த சில தினங்களிலேயே, ‘பெஞ்சல்’ புயல் ஏற்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.
அப்போது, பேரிடர் நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், பயிர் காப்பீடு செய்த விவசாயிகள் மட்டுமே பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் கூடுதல் இழப்பீடு பெற்றனர்.
இந்தாண்டும் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில், பயிர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, நடப்பு சம்பா பருவத்தில் நெல் பயிரிட்டுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் அவசியம் பயிர் காப்பீடு செய்ய வேண்டுமென, வேளாண் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
இது குறித்து, வேளாண் இணை இயக்குநர் சுரேஷ் கூறியதாவது:
விவசாயிகள், பருவத்திற்கேற்ப ஆலோசனை பெற்று கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். பயிர் பாதுகாப்பும், பயிர் காப்பீடும் அவசியம் என்பதை உணர வேண்டும்.
நெற்பயிர் நல்ல வளர்ச்சி பெற்று அதிக மகசூல் தருவதற்கு தரமான விதைகள் மற்றும் போதிய பாசன நீர் ஆகியவை முக்கியமானவை.
முன் பயிராக பசுந்தாள் உர பயிர்களை விதைத்து உழுதல், உயிர் உரங்களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் நுண்ணுாட்ட உரங்களை ஏக்கருக்கு 5 கிலோ என்ற அளவில் பயன்படுத்துதல் போன்ற தொழில்நுட்பங்களை பின்பற்ற வேண்டும்.
இதனால், உரங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து நல்ல மகசூல் பெறலாம். தற்போது சில விவசாயிகள் தேவைக்கு அதிகமாக உரங்களை பயன்படுத்துவதால் உரச்செலவு அதிகரிப்பதுடன், மண்ணின் வளமும் பாதிக்கப்படுகிறது. பயிர்களால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அதிகமாக உரமிடுவது பயனற்ற செலவாகும்.
எனவே, மண் பரிசோதனை மேற்கொண்டு அதன் பரிந்துரைகளின்படி உரங்களை பயன்படுத்தலாம். ஒரு ஏக்கருக்கு பயிர் காப்பீட்டுக் கட்டணமாக ரூ.573 மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். இது அரை மூட்டை உரத்தின் விலைக்கு சமமாகும்.
குறைந்த செலவில் பயிர் காப்பீடு செய்து, இயற்கை பேரிடர்களால் ஏற்படும் எதிர்பாராத மகசூல் இழப்பிலிருந்து தப்பிட விவசாயிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்கள்.
மாவட்ட விவசாயிகள் அனைவரும் வரும், டிச.1 ம் தேதிக்குள், நடப்பு சம்பா நெற்பயிருக்கு பயிர் காப்பீடு செய்து, இயற்கை பேரிடர்களால் ஏற்படும் வாழ்வாதார இழப்பை பாதுகாத்திடலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.