﻿ தண்ணீரின்றி காய்ந்து கருகும் பயிர்கள்...

ADDED : ஜூலை 28, 2026 03:16 AM
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பயிரிடப்பட்ட நெல், வேர்கடலை, கரும்பு பயிர்கள் தண்ணீர் இன்றி கருகி வருவதால், விழுப்புரம் மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து கருகிய பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் நெல் விளையும் மாவட்டமாக விழுப்புரம் மாவட்டம் உள்ளது. ஆற்று பாசனம் இல்லை என்றாலும் ஏரி, கிணற்று பாசனம் மூலம் 3 போகம் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன், ஜூலை மாதத்தில் தென்மேற்கு பருவமழையை நம்பி மானாவாரி வேர்கடலை, கம்பு, சோளம் பயிரிடப்படுகிறது.
இதே மாதத்தில் கிணற்று பாசனம் மூலம் நெல், கரும்பு சாகுபடி செய்கின்றனர். இந்த ஆண்டும் தென்மேற்கு பருவ மழை கைகொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் பல ஆயிரம் ஏக்கரில் மானாவாரி வேர்கடலையும், நெல், கரும்பு பயிர்களையும் சாகுபடி செய்தனர்.
ஆனால், போதிய அளவில் தென்மேற்கு பருவமழை பெய்யாததால் கடும் வெயிலுடன் கடந்த 20 நாட்களாக வீசும் அனல் காற்றில் ஏரி, குளங்களில் எஞ்சி இருந்த தண்ணீரும் வேகமாக வறண்டன. இதனால், விவசாய கிணறுகளும் வற்றின.
செஞ்சி, மேல்மலையனுார், வல்லம் ஒன்றியங்களில் ஏராளமான விவசாயிகள் சாகுபடி செய்த நெல், கரும்பு பயிர்களை காப்பாற்ற முடியாமல் கைவிட்டனர். மானாவாரி வேர்கடலை பயிர்கள் முளைத்த சில நாட்களிலேயே கருகின. பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை சாகுபடி செய்யாமல் கரம்பாக விட்டுள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வறட்சி விவசாயிகளை கதிகலங்க செய்துள்ளது. கால்நடைகளுக்கு மேய்ச்சல் நிலம் இல்லாமல் போனதால் பசுந்தீவனத்திற்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
பயிர்கள் கருகி, வருவாய் இன்றி பல ஆயிரம் விவசாய குடும்பங்கள் பரிதவித்து நிற்கின்றனர்.
எனவே, தமிழக அரசு விழுப்புரம் மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து சருகாகிப் போன நெல், கரும்பு, வேர்கடலை பயிர்களை கணக்கெடுத்து உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். அத்துடன் பயிர் கடன்களை மறு பரிசீலனை செய்து ரத்து செய்யவும், கால்நடைகளுக்கு பசுந்தால் தீவனம் கிடைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.