UPDATED : நவ 20, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:48 PM
திண்டிவனம்: விவசாயிகளுக்கு காட்டுப்பன்றிகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதங்கள் குறித்த செயல்விளக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
திண்டிவனம் அருகே பிரம்மதேசம் கிராமத்தில், திருவண்ணாமலை அரசு வேளாண்மைக் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய மாணவர்கள், விவசாயிகளுக்கு காட்டு பன்றிகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதங்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் செயல் விளக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விரிஞ்சிபுரம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், திண்டிவனம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தை சேர்ந்த, ஜமுனா, மதனகுமாரி, ஷிபி, செபாஸ்டியன் ஆகியோர் காட்டு பன்றிகளின் தாக்குதலால், விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பாதிப்புகள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர்.
வயல்வெளிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கி கூறினர்.
இத்தகைய தொழில் நுட்பங்களை விவசாயிகள் தங்களது வயல்களில் நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் காட்டுப்பன்றிகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதங்களைக் குறைக்க முடியும் என்பதை வேளாண் அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனர்.