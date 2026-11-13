ஏரியில் சில்வர் தடுப்புகள் சேதம் முன்னாள் அமைச்சர் பார்வை
ஏரியில் சில்வர் தடுப்புகள் சேதம் முன்னாள் அமைச்சர் பார்வை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
விழுப்புரம்: செஞ்சி பேரூராட்சி ‘பி’ ஏரிக்கரையில் மர்ம நபர்களால் சேதமாக்கப்பட்ட சில்வர் கைப்பிடி தடுப்புகள் மற்றும் அங்குள்ள பகுதிகளை முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான் பார்வையிட்டார்.
செஞ்சி பேரூராட்சி, திருவண்ணாமலை சாலையில் ‘பி’ ஏரியை சீரமைத்து சுற்றிலும் நடை பயிற்சி செல்லும் வகையில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அம்ரூத் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் 1 கோடியே 93 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்படுத்தப்பட்டது.
இங்கு, நடைபயிற்சி செல்வோர் பாதுகாப்பாக செல்ல சில்வர் தடுப்பு கைப்பிடிகள் ஏரியைச் சுற்றிலும் அமைக்கப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் இரவு மர்ம நபர்கள் சில்வர் கைப்பிடி தடுப்புகளை சேதப் படுத்தியுள்ளனர்.
இது பற்றி தகவலறிந்த முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான், முன்னாள் ஒன்றிய சேர்மன் விஜயகுமார், செஞ்சி பேரூராட்சி சேர்மன் மொக்தியார் அலி ஆகியோர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர். மீண்டும் பழயைபடி சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டனர்.