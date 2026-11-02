நகராட்சி அம்மா பூங்காவில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் சேதம்
நகராட்சி அம்மா பூங்காவில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் சேதம்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் நகராட்சி அம்மா பூங்காவில் சேதமான விளையாட்டு உபகரணங்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விழுப்புரம் பழைய பஸ் நிலையம் அருகே நகராட்சி அம்மா சிறுவர் பூங்கா உள்ளது. இப்பூங்காவில் உள்ள குளத்தைச் சுற்றியும் நடைபாதை மற்றும் சிறுவர்கள் விளையாட விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் நகரில் உள்ள மக்கள் ஏராளமானோர் தினமும் மாலை வேளையில் இப்பூங்காவில் குடும்பத்துடன் வந்து பொழுதுபோக்கி வருகின்றனர். இங்கு வரும் சிறுவர்கள் விளையாட்டு உபகரணங்களில் விளையாடி மகிழ்ந்தனர்.
இந்நிலையில் இந்த விளையாட்டு உபகரணங்கள் சேதமடைந்து புதர்மண்டி காணப்படுகிறது. இதனால், பூங்காவிற்கு வரும் சிறுவர்கள், விளையாட முடியாமல் ஏமாற்றமத்துடன் செல்கின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்த விளையாட்டு உபகரணங்களை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.