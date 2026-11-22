/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/முதியவர் சாவு
ADDED : நவ 21, 2026 08:57 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் புதிய பஸ் நிலையத்தில், கடந்த 17ம் தேதி கடலுார் மார்க்க பஸ்கள் நிற்கும் பகுதியில் நடந்து வந்த 80 வயது முதியவர் ஒருவர் திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.
அவரை அங்கிருந்தவர்கள் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இன்று (நவ.,21) இறந்தார். அவரது பெயர் துரைசாமி என்பதும், ஆதரவின்றி பஸ் நிலைய பகுதியில் திரிந்து உடல் நிலை பாதித்து இறந்ததும் தெரியவந்தது.
விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.