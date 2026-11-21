திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் கிருபாபுரீஸ்வரர் கோவிலில் ‘பிராது’
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் கிருபாபுரீஸ்வரர் கோவிலில் ‘பிராது’
UPDATED : நவ 20, 2026 05:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:18 PM
திருவெண்ணெய்நல்லூர்: கிருபாபுரீஸ்வரர் கோவிலில் ஹிந்து முன்னணி சார்பில், ‘பிராது’ மனு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
திருவெண்ணெய்நல்லுார், மங்களாம்பிகை சமேத கிருபாபுரீஸ்வரர் கோவிலில் ‘பிராது’ மனு அளித்து வழிபட்டால், 90 தினங்களுக்குள், கோர்ட் வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும் என்பது, பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற அனுமதி கிடைக்க வேண்டி, கிருபாபுரீஸ்வரர் கோவிலில் நேற்று காலை, 8:30 மணிக்கு, ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் சதீஷ் தலைமையில் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.
தொடர்ந்து, சுவாமியிடம் பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டு, ‘பிராது’மனு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
இதில் ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர். இந்நிலையில், மதியம் 1:00 மணியளவில் கார்த்திகை தீப திருநாளில் மட்டும் தீபம் ஏற்ற சுப்ரீம் கோர்ட் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.