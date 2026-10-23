கர்ப்பிணிக்கு அளித்த தாமத சிகிச்சையால் குழந்தை பலியானதாக புகார்
கர்ப்பிணிக்கு அளித்த தாமத சிகிச்சையால் குழந்தை பலியானதாக புகார்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:44 PM
திண்டிவனம்: கர்ப்பிணிக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்காததால் பெண் குழந்தை இறந்துவிட்டதாக, சப்–கலெக்டர் அலுவலகத்தில், புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டிவனம் அருகே உள்ள ஊரல் கிராமம், பெருமாள் கோவில் தெருவில் வசிப்பவர் வசந்த், 30; பெயிண்ட்டர். இவரது மனைவி பார்கவி, 27; இவர்களுக்கு இரண்டு வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார்.
இந்நிலையில், வசந்த் ஊரல் கிராமத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் அண்ணாதுரை, சிலம்பரசன் ஆகியோருடன் ஜக்காம்பேட்டையிலுள்ள சப்–கலெக்டரிடம் புகார் கொடுப்பதற்காக நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு வந்தார்.
அப்போது, சப்–கலெக்டர் இல்லாததால், அங்கிருந்த அவரது நேர்முக உதவியாளர் ராஜனிடம், புகார் அளித்தார். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
நிறைமாத கர்ப்பணியாக இருந்த பார்கவி, வயிற்றில் குழந்தை அசைவு குறைவாக இருப்பதால், கடந்த செப்., 28 ம் தேதி காலை 5:00 மணியளவில் திண்டிவனத்திலுள்ள மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையிலுள்ள பிரசவ வார்டிற்கு சென்றார். அங்கு பணியில் இருந்த நர்ஸ் ஒருவர், ‘குழந்தை நன்றாக இருக்கிறது, டாக்டர் வந்து பார்ப்பார்’ என்று கூறியுள்ளார்.
அன்றைய தினம் மாலை 4:00 மணியளவில் பார்கவியை பரிசோதித்த டாக்டர், ‘உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருப்பதால் உடனே தனியார் மருத்துவமனைக்கு செல்லுங்கள்’ என்று கூறியதால், அவரை திண்டிவனம் காந்தி சிலை அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றோம்.
அப்போது, அங்கிருந்தவர்கள் உடனே முண்டியாம்பக்கம் அரசு மருத்துவகல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லுமாறு கூறியதால், அந்த மருத்துவமனையில் பார்கவியை அனுமதித்தோம். அந்த மருத்துவமனையில் இருந்த டாக்டர்கள், வயிற்றிலுள்ள பெண் குழந்தை இறந்துவிட்டது என்று கூறிவிட்டனர்.
கர்ப்பணிக்கு உடனே சிகிச்சை அளிக்காமல் கால தாமதமாக பார்த்ததால்தான் அவரது வயிற்றில் இருந்த குழந்தை இறந்துவிட்டது. இதற்கு காரணமான டாக்டர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த மனு குறித்து சப்கலெக்டரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுப்பதாக நேர்முக உதவியாளர் கூறினார்.