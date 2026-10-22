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நெல் வயலில் செயல் விளக்கம்

நெல் வயலில் செயல் விளக்கம்

UPDATED : அக் 09, 2026 01:29 AM

ADDED : அக் 09, 2026 01:27 AM

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UPDATED : அக் 09, 2026 01:29 AM ADDED : அக் 09, 2026 01:27 AM

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கண்டாச்சிபுரம்: முகையூர் அடுத்த சென்னகுணம் ஊராட்சியில் நெல் நடவு வயலில் அண்டை போடும் இயந்திரம் செயல் விளக்கம் நடந்தது.

விழுப்புரம் மாவட்ட வேளாண்மை பொறியியல் துறை சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, கண்காணிப்பு பொறியாளர் சாந்தா சுந்தரராமன் தலைமை தாங்கினார். விழுப்புரம் மாவட்ட செயற் பொறியாளர் சுமதி, உதவி செயற் பொறியாளர் சரவணபவா முன்னிலை வகித்தனர். திண்டிவனம் உதவி செயற் பொறியாளர் குருமூர்த்தி வரவேற்றார்.

நிகழ்ச்சியில் சென்னகுணம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சார்ந்த 25க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் முன்னிலையில், வயலில் அண்டை போடும் இயந்திரத்தின் செயல் விளக்கத்தை செய்து காட்டினர்.

தொடர்ந்து இப்பகுதி விவசாயிகளின் சந்தேகங்களுக்கு சாந்தா சுந்தரராமன் விளக்கம் அளித்தார்.

சென்னகுணம், ஆயந்துார், கார்பனை, பெரிச்சானுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து 25க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.

ஏற்பாடுகளை முகையூர் வட்டார உதவி பொறியாளர் தயாநிதி, விவசாயி சரவணன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.

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