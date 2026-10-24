/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஸ்மார்ட் மீட்டர் டெண்டர் திருப்ப பெற ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 16, 2026 04:08 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:06 PM
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திண்டிவனம்: ஸ்மார்ட் மீட்டர் டெண்டரை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
திண்டிவனம் மின் துறை கோட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, தொ.மு.ச., மாவட்ட செயலாளர் சண்முகம் தலைமை தாங்கினார். தமிழக அரசின் மின்வாரிய ஸ்மார்ட் மீட்டர் டெண்டரை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி நடந்த போராட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் சேகர், அருண், முருகானந்தம், குணசேகர் ஆகியோர் கண்டன உரையாற்றினர்.
தமிழக அரசும், மின்வாரியமும் இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை பறித்து சமூக நீதியை சீர்குலைக்கும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்ட டெண்டர் அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி பேசினர்.