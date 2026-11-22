/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பள்ளி மாணவர்களுக்கு பல் பரிசோதனை முகாம்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:52 PM
அ நிறம் | அளவு
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் தாகூர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இந்தியன் டென்டல் அசோசியேஷன் சார்பில் இலவச பல் மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு, பள்ளியின் தாளாளர் விஷ்ணு மகேஸ்வரன் தலைமை தாங்கினார். முகாமை பள்ளியின் செயலாளர் ஜோதி தினகரன் தொடங்கி வைத்தார்.
முகாமில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு டாக்டர்கள் அருண், இளையராஜா, ராஜசேகரன், பரத் ஆகியோர் பல் பரிசோதனை செய்து, ஆலோசனை வழங்கினர்.