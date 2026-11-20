மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை பெட்ரோல் ஸ்கூட்டருக்கு நேர்காணல்
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை பெட்ரோல் ஸ்கூட்டருக்கு நேர்காணல்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:52 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், முதுகுதண்டுவடம் பாதித்தோருக்கு பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வழங்குவதற்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 2026–27 ம் நிதியாண்டில் முதுகு தண்டுவடம் பாதித்தோருக்கு பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இணைப்பு சக்கரம் பொருத்திய பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் மற்றும் 80 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் தசைச்சிதைவு நோயால் இரு கை, கால்கள் பாதித்த மூளை முடக்குவாதம், போலியோ பக்கவாதத்தால் பாதித்தோருக்கு மின்கலனால் இயங்கும் சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கப்படவுள்ளது.
இதற்காக தகுதியான பயனாளிகளை தேர்வு செய்வதற்கான நேர்காணல் விழுப்புரம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் நேற்று முன்தினம் விழுப்புரத்தில் உள்ள மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் நடந்தது. இதில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 112 பேர் கலந்து கொண்டனர்.
இவர்களை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் ராஜசேகர், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் முருகவேல், உடலியல் மற்றும் மறுவாழ்வியல் டாக்டர் பாலமுருகன், முடநீக்கியல் வல்லுனர் ஜெகன்முருகன், தேர்வுக்குழு உறுப்பினர் வந்தியதேவன் ஆகியோர் நேர்காணல் நடத்தினர்.
இதில், பங்கேற்க முடியாதோர் வரும் 26 ம் தேதி நடக்கும் நேர்காணலில் பங்கேற்கலாம். இந்த இரு தினங்கள் நேர்காணல் முடிவில் தகுதி அடிப்படையில் பயனாளிகள் தேர்வு செய்து, அவர்களுக்கு விரைவில் இணைப்பு சக்கரம் பொருத்திய பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர், மின்கலனால் இயக்கும் சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கப்படும் என மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் ராஜசேகர் தெரிவித்தார்.