சிறுமி மாயமான வழக்கு டி.ஐ.ஜி., எஸ்.பி., ஆலோசனை

ADDED : அக் 20, 2026 06:20 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே காணாமல் போன சம்பவம் குறித்து டி.ஐ.ஜி., எஸ்.பி., ஆகியோர் தனிப்படை போலீசாருடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினர்.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் கடந்த 12ம் தேதி காணாமல் போன சிறுமி ஹேமலதாவை கண்டுபிடிக்க, நான்கு டி.எஸ்.பி.,க்கள் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் மாலை 3 மணியளவில் செஞ்சி டி.எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி., அருளரசு, எஸ்.பி., மதிவாணன் ஆகியோர் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. இதில் டி.எஸ்.பி.,க்கள் ரமேஷ்ராஜ், ரூபன்குமார், சுரேஷ்குமார், காயத்ரி மற்றும் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ள தனிப்படை போலீசார் பங்கேற்றனர்.
சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நடந்த ஆலோசனையில், இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகள், சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள், தேடுதல் வேட்டையின் தற்போதைய நிலை ஆகியவை குறித்து அதிகாரிகள் கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து, கிடைத்துள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் விசாரணையை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
குப்பைகளையும் விடவில்லை
9வது நாளாக போலீசார் நேற்று தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
பயிற்சி டி.எஸ்.பி., சதீஷ்குமார் தலைமையிலான போலீசார், சிறுமி காணாமல் போன வீட்டின் அருகே உள்ள மாட்டுச் சாணக் குப்பைகளில் கடப்பாரை, மண்வெட்டி ஆகியவற்றைக் கொண்டு தோண்டி ஆய்வு செய்தனர்.
டவர் பதிவுகள் மூலம் விசாரணை
சிறுமி காணாமல் போன நாளன்று ஆலம்பூண்டி பகுதியில் உள்ள மொபைல் போன் டவர்களின் நான்கு கி.மீ., சுற்றளவில் பதிவான அழைப்புகள் குறித்து போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். அந்தப் பகுதியில் உள்ள மொபைல் போன் டவர்களுடன் தொடர்புடைய அழைப்பு விவரங்களைச் சேகரித்த போலீசார், சந்தேகத்துக்குரிய நபர்களைத் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விசாரணை நடத்தினர்.
பாம்புகளால் அச்சம்
சிறுமி காணாமல் போன பகுதியில் ஏராளமான மலைகளும், வனப்பகுதிகளும் உள்ளன. இந்த பகுதியில் பெய்த மழையால் காடு, மலைப்பகுதிகள், விவசாய நிலங்கள் மற்றும் கரும்புத் தோட்டங்கள் சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளன.
, புதர்கள், வயல்வெளிகளில் பாம்புகளின் நடமாட்டமும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போலீசாருக்கு கூடுதல் சவால் ஏற்பட்டுள்ளது.
மழையால் ஏற்பட்ட சிரமங்களையும், பாம்புகளின் அச்சுறுத்தலையும் பொருட்படுத்தாமல் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து போலீசார் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.