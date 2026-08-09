பிள்ளைகளை கண்காணிக்க வேண்டும்:பெற்றோர்களுக்கு டி.ஐ.ஜி., அருளரசு 'அட்வைஸ்'
பிள்ளைகளை கண்காணிக்க வேண்டும்:பெற்றோர்களுக்கு டி.ஐ.ஜி., அருளரசு 'அட்வைஸ்'
UPDATED : ஆக 08, 2026 09:00 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 07:30 PM
UPDATED : ஆக 08, 2026 09:00 PM ADDED : ஆக 08, 2026 07:30 PM
விழுப்புரம்: 'போதைப் பொருள் பழக்கம் ஏற்படாதபடி இருக்க பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை கண்காணிக்க வேண்டும்' என, கலெக்டர், டி.ஐ.ஜி., அறிவுறுத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில், விழுப்புரத்தில் 'போதையில்லா தமிழகம்' விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில் டி.ஐ.ஜி., அருளரசு பேசியதாவது:
போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து, இளம் தலைமுறையினரிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குற்ற சம்பவம் நடந்தால், விசாரணை நடத்தி சம்மந்தப்பட்டவருக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது.
ஆனால், போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை கண்டுபிடிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனை முற்றிலும் ஒழிப்பதும் கடமையாகும்.
குறிப்பாக, குழந்தைகளிடையே எது நல்லது, கெட்டது என எடுத்துக்கூற வேண்டும். தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தேவையற்றவைகள் நிறைய வருகிறது. அதில் சரி எது, தவறு எது என பாராமல் நாம் பார்த்து வருகிறோம்.
இப்படி தவறான தகவல்களையும், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் விளக்க வேண்டும். முக்கியமாக பெற்றோர்கள், தங்கள் பிள்ளைகளை கண்காணிக்க வேண்டும்.
போதைப் பொருள் கெட்டது என தெரியாமல் பயன்படுத்துவதில்லை. தெரிந்தே பயன்படுத்துகிறார்கள்.
இப்படிப்பட்ட பழக்கத்திற்கு ஆளாகும் நபர்களைக் கண்டறிந்து, காரணத்தையும் அறிந்து களைவது அனைவரின் கடமை.
பெரும்பாலானவர்கள், நண்பர்கள் பயன்படுத்துவால் நாமும் பயன்படுத்துவோம் என தவறான பழக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். இதனை தடுக்கவே, பள்ளி, கல்லுாரிகளில் ஆசிரியர்கள் தனி கவனம் செலுத்தி, நல்லெண்ண கருத்துகளை வழங்க வேண்டும்.
சிலர் விளையாட்டாக போதைப் பழக்கத்தைத் தொடங்கி, அதனை விட முடியாமல் தொடர்கின்றனர். இப்பழக்கத்தை தடுப்பதற்கு அரசு மருத்துவர்கள் ஆலோசனை வழங்கி வருகிறார்கள்.
இதன் மூலம் போதைப் பழக்கத்திலிருந்து விலகலாம். போதைப்பொருள் பழக்கத்தை ஒழிப்பதற்கு அரசுடன், பொதுமக்களும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு டி.ஐ.ஜி., அருளரசு பேசினார்.