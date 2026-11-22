/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ரயில் நிலையத்தில் டி.ஐ.ஜி., ஆய்வு
ADDED : நவ 21, 2026 04:02 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை டி.ஐ.ஜி., ஆய்வு செய்தார்.
திண்டிவனம் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவல் நிலையத்தில் இன்று (நவ.,21) காலை தென்னக ரயில்வே பாதுகாப்பு படை டி.ஐ.ஜி., இப்ராஹிம் ெஷரீப் ஆய்வு செய்தார்.
காவல் நிலையத்தில் பராமரிக்கப்படும் ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து, போலீசாரின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து ரயில் நிலையத்தில் ஆய்வு செய்து பயணிகள் பாதுகாப்பு குறித்து போலீசாரிடம் கேட்டறிந்தார்.
ஆய்வின் போது, இன்ஸ்பெக்டர் சுனில்குமார், சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் தேசி, ஹரிமோகன் மீனா, சுரேஷ், ஜோசப் கிருபாகரன் உடனிருந்தனர்.