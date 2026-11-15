டி.ஐ.ஜி., ஆய்வின் எதிரொலி சிறுமி மாயமான வழக்கில் மோப்ப நாய்களுடன் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தேடுதல் வேட்டை
டி.ஐ.ஜி., ஆய்வின் எதிரொலி சிறுமி மாயமான வழக்கில் மோப்ப நாய்களுடன் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தேடுதல் வேட்டை
ADDED : நவ 13, 2026 10:02 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி மாயமான வழக்கில் சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.ஐ.ஜி., விக்ரமன் ஆய்வைத் தொடர்ந்து நேற்று மோப்ப நாய்களுடன் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மீண்டும் தேடுதல் வேட்டையை துவக்கினர்
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா கடந்த அக்டோபர் 12ம் தேதி வீட்டில் பெற்றோருடன் துாங்கிக் கொண்டிருந்தவர் அதிகாலை முதல் காணவில்லை.
இந்த வழக்கு உள்ளூர் போலீசிடம் இருந்து கடந்த அக்டோபர் 21ம் தேதி சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசுக்கு மாற்றப்பட்டது. 22ம் தேதி முதல் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாததால் கடந்த 11ம் தேதி சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.ஐ.ஜி., விக்ரமன் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்து வரும் எஸ்.பி. ஜவகர், டி.எஸ்.பி.,க்கள் கீதா, வேல்முருகன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் விழுப்புரத்தில் உள்ள அலுவலகத்தில் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணைகள், கிடைத்துள்ள தகவல்கள் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசித்தனர். மேலும், விசாரணையை விரைவுபடுத்த கூடுதல் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இதனால் விசாரணையின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக தேடுதல் பணிக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளித்து போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் 4 தனிப்படைகள் அமைத்து 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் இரண்டு குழுவில் ஏஸ், ஜாக்கி என்ற மோப்ப நாய்கள் பயிற்சியாளர் செல்வகுமார் தலைமையில் தேடுதல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
இந்த குழுவினர் சிறுமி காணாமல் போன வீட்டிற்கு எதிர் திசையில் உள்ள மலைக்குன்று மற்றும் சிறுவாடி காட்டுப்பகுதியில் வனத்துறையினர் உதவியுடன் தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். இதிலும் எந்த தடயமும் கிடைக்கவில்லை.
சிறுமி மாயமாகி ஒரு மாதம் கடந்தும் இதுவரை எந்தத் தகவலும் கிடைக்காத நிலையில், மீண்டும் மோப்ப நாய்கள் மூலம் மலைக்குன்று மற்றும் காட்டுப்பகுதியில் நடந்த தேடுதல் வேட்டை பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
எலும்புகளால் பரபரப்பு
சிறுமி தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ள மோப்ப நாய் குழுவினர் மலைக்குன்றில் தேடும் போது பாறை இடுக்கில் எலும்பு கூடுகளை கண்டனர். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால் எலும்பை ஆய்வு செய்ததில் அது குரங்கின் எலும்பு என தெரிய வந்தது. வனத்துறையினரும் அவை குரங்கின் எலும்பு என உறுதி செய்தனர்.
மாவட்டம் முழுதும் அலர்ட்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், தொடரும் குழந்தைகள் கடத்தல், கொள்ளை மற்றும் வழிப்பறி சம்பவங்களால் போலீசார் திணறி வருகின்றனர். மேலும், நெருக்கடி, விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இதனால், மாவட்டத்தில், தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொள்ள டி.ஐ.ஜி., அருளரசு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன் தலைமையில், மாவட்டம் முழுதும் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் காலை வரை ஒரே நேரத்தில் போலீஸ் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
எஸ்.பி., மதிவாணன், ஏ.டி.எஸ்.பி., இளமுருகன் தலைமையில் விழுப்புரத்திலும், இதே போல், விழுப்புரம், திண்டிவனம், செஞ்சி, கோட்டக்குப்பம், விக்கிரவாண்டி பகுதிகளில், 9 டி.எஸ்.பி.,க்கள் 40 இன்ஸ்பெக்டர்கள் தலைமையில் 300க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், துப்பாக்கியுடன், விடிய, விடிய அதிரடி வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
மாவட்டம் முழுதும் நெடுஞ்சாலை சந்திப்புகள், பைபாஸ் சந்திப்புகள், புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு 10:00 மணி முதல் காலை 6:00 மணி வரை இந்த தீவிர சோதனை நடந்தது.