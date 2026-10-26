‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ் வினாடி, வினா போட்டி

UPDATED : அக் 15, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 15, 2026 03:44 PM
விக்கிரவாண்டி: ‘தினமலர்- பட்டம்’ இதழ், ஆச்சார்யா கல்வி குழுமம் இணைந்து நடத்திய, ‘பதில் சொல்; பரிசு வெல்’ வினாடி, வினா போட்டி, விக்கிரவாண்டி அடுத்த பனையபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது. இந்த போட்டியில், அந்த பள்ளியின், 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவ ,மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இதில், 16 மாணவ மாணவிகள் தேர்வு செய்து, 8 குழுக்களாக பிரித்து, 3 சுற்றுகளாக போட்டி நடந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சுந்தர வடிவேல் தலைமை தாங்கினார். இந்த போட்டியின் நிறைவாக, 9 ம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஹரிப்பிரியா, தமிழ்ச்செல்வம் ஆகியோர் முதலிடத்தையும், 9 ம் வகுப்பு மாணவிகள் வர்ஷினி, அட்சயா இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்தனர். இவர்கள் இறுதி சுற்றுக்கு தேர்வாகி உள்ளனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு விழுப்புரம் சென்ட்ரல் அரிமா சங்க தலைவி பிரியா ராமச்சந்திரன் சான்றிதழ் மற்றும் கேடயம் வழங்கி பாராட்டினார்.
அரிமா சங்க மாவட்ட தலைவர் ராமச்சந்திரன், செயலாளர் செந்தில்நாதன், பொருளாளர் வினோத், துணைத்தலைவர் குமார், பாபு, உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் ஜெயக்கொடி ,ராணி, உடற்கல்வி ஆசிரியர் மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.