பூந்தோட்டம், நன்னாடு பள்ளியில் ‘தினமலர்–பட்டம்’ வினாடி – வினா
பூந்தோட்டம், நன்னாடு பள்ளியில் ‘தினமலர்–பட்டம்’ வினாடி – வினா
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:37 PM
விழுப்புரம்: ‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ், ஆச்சார்யா கல்விக்குழுமம் இணைந்து நடத்தும், ‘பதில் சொல்; பரிசு வெல்’ வினாடி – வினா போட்டி, விழுப்புரம் பூந்தோட்டம் நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது. இப்போட்டியில், 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
அதில், 16 மாணவர்கள் தேர்வு செய்து, 8 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு 3 சுற்றுகளாக போட்டி நடந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் குமார் தலைமை தாங்கினார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் விஜயலட்சுமி, பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பாலசுந்தரி, சித்ரா முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில், 7ம் வகுப்பு மாணவர்கள் வேல்ராஜ், ஆதித்திய பிரகஜித் முதலிடமும், 8ம் வகுப்பு மாணவிகள் நேஹா ஸ்ரீ, தீபிதா இரண்டாமிடமும் பிடித்தனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு தலைமை ஆசிரியர் குமார் சான்றிதழ் மற்றும் கேடயங்களை வழங்கினார். போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
இப்பள்ளிக்கு விழுப்புரம் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் விழுப்புரம் சரஸ்வதி கல்விக்குழும தாளாளர் ராஜசேகரன், பொருளாளர் சிதம்பரநாதன், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி தாளாளர் முத்துசரவணன் சார்பில், ‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
நன்னாடு அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
நன்னாடு அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடந்த போட்டியில், 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். அதில், 16 மாணவர்கள் தேர்வு செய்து, 8 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு 3 சுற்றுகளாக போட்டி நடந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியை வனிதா தலைமை தாங்கினார்.
பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மணி, ஹசீனா முன்னிலை வகித்தனர். இதில், 8ம் வகுப்பு மாணவி அட்சயா, 6ம் வகுப்பு மாணவி ஷம்ரிதா முதலிடமும், 8ம் வகுப்பு மாணவர் நவீன், 6ம் வகுப்பு மாணவர் கிருபாகரன் இரண்டாமிடமும் பிடித்தனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு விழுப்புரம் சரஸ்வதி கல்விக்குழும தாளாளர் ராஜசேகரன், பொருளாளர் சிதம்பரநாதன், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி தாளாளர் முத்துசரவணன், தலைமை ஆசிரியை வனிதா ஆகியோர் சான்றிதழ் மற்றும் கேடயங்களை வழங்கினார். போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.