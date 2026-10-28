‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ் வினாடி–வினா போட்டி

UPDATED : அக் 27, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:44 PM
விக்கிரவாண்டி: ‘தினமலர்–பட்டம்’ இதழ், ஆச்சார்யா கல்வி குழுமம் இணைந்து நடத்தும் ‘பதில் சொல்; பரிசு வெல்’ வினாடி- வினா போட்டி, தென்பேர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது.
இந்த போட்டியில் பள்ளியின், 50 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ ,மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர். இதில், 16 மாணவ,மாணவிகள் தேர்வு செய்து அவர்கள், 8 குழுக்களாக பிரித்து, 3 சுற்றுகளாக போட்டி நடந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ராதா தலைமை தாங்கினார்.
இந்த போட்டியின் நிறைவாக, 9 ம் வகுப்பு மாணவிகள் கமலி, ரீனா ஆகியோர் முதலிடத்தையும், 9 ம் வகுப்பு மாணவி தர்ஷினி, 8 ம் வகுப்பு மாணவி சுவேதா ஆகியோர் இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்தனர். இவர்கள் இறுதி சுற்றுக்கு தேர்வாகியுள்ளனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு விக்கிரவாண்டி ஒன்றிய முன்னாள் துணை சேர்மன் ஜீவிதா ரவி, ஆத்மா குழு தலைவர் வேம்பி ரவி ஆகியோர் சான்றிதழ் மற்றும் கேடயம் வழங்கி பாராட்டினார். ஆசிரியர்கள் விஸ்வநாதன் ,பாபு, பழனிவேல்,மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.