‘‘மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு தினமலர் உதவியாக இருக்கின்றது’’: டாக்டர் ரமேஷ்பாபு புகழாரம்
‘‘மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு தினமலர் உதவியாக இருக்கின்றது’’: டாக்டர் ரமேஷ்பாபு புகழாரம்
UPDATED : அக் 20, 2026 08:10 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:06 PM
நான் தொடர்ந்து தினமலர்தான் படித்து வருகிறேன். நிறைய பத்திரிகைகள் வருது. அதில் நடுநிலை நாளேடு என்றால் தினமலர் நாளிதழ்தான். எல்லா துறைகளையும் கவர் செய்து செய்தி வெளியிடுவார்கள். தினமலர் நாளிதழல் சார்பில் மாதிரி வினா-விடைகள் மாணவர்களுக்கான பட்டம் இதழ் நடத்துவது மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கின்றது.
மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நாம் எந்தத் தொழிலைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ, அந்தத் தொழிலில் நாம் கவனம் செலுத்தி, கவனம் சிதறாமல், ஒரு அந்தத் தொழிலை பற்றுடனும், ஈடுபாட்டுடன் செயல்படவேண்டும். அப்படி செயல்பட்டால் எந்தத் தொழில் கிடைத்தாலும், எந்தப் படிப்பு கிடைத்தாலும் நம்மால் சாதிக்க முடியும்.
ஒரு மனிதன் நல்லவனாகவும் இருக்க வேண்டும், வல்லவனாகவும் இருக்க வேண்டும். நல்லவனாக இருந்து வல்லவனாக இல்லை என்றாலும் சமுதாயம் அவனைப் புறக்கணிக்கும். வல்லவனாக இருந்து நல்லவனாக இல்லை என்றாலும் இந்த சமுதாயம் புறக்கணிக்கும். ஆகையால் பெற்றோர்களே, உங்கள் பிள்ளைகளை நல்லவர்களாகவும் வல்லவர்களாகவும் வளர்க்க வேண்டும், என்று டாக்டர் ரமேஷ்பாபு பேசினார்.