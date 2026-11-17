தினமலர் செய்தி எதிரொலி: பைபாசில் மணல் குவியல் அகற்றம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி: பைபாசில் மணல் குவியல் அகற்றம்
PUBLISHED ON : நவ 16, 2026 09:04 PM
வானுார்: 'தினமலர்' செய்தி எதிரொலியாக, புதுச்சேரி-திண்டிவனம் பைபாசில், சாலையோரம் குவிந்துள்ள மணல் குவியல் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.
புதுச்சேரி-திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையாக உள்ளது.
இந்த சாலையில் புதுச்சேரி கோரிமேடு எல்லையில் இருந்து பட்டானுார் சந்திப்பு வரை சாலையோரங்களில் மணல் குவிந்து கிடக்கிறது.இதனால் இந்த சாலையை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
ஒரு சிலர் குவிந்து கிடக்கும் மணலில், சிக்கி கீழே விழுந்தெழுந்து செல்ல வேண்டிய நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டு வருவதாக தினமலர் நாளிதளில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு படத்துடன் செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
இதன் எதிரொலியாக கோரிமேடு எல்லையில் இருந்து பட்டானுார் வரை இரு பக்கங்களிலும் சாலையோரம் குவிந்துள்ள மணல் குவியலை நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் டோல்கேட் நிர்வாகத்தினர் அகற்றும் பணியில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.